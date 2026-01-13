Federica Pellegrini col pancione in palestra | il video degli allenamenti in gravidanza divide i social

Federica Pellegrini ha condiviso sui social un video dei suoi allenamenti in gravidanza, suscitando reazioni tra gli utenti. La campionessa, nota per la sua carriera nel nuoto, dimostra come anche in questo periodo si possa mantenere attiva, rispettando le proprie esigenze. La sua scelta di condividere momenti personali ha generato discussioni e riflessioni sul tema dell’attività fisica in gravidanza.

Verona, 13 gennaio 2026 — Federica Pellegrini continua a nuotare controcorrente, anche lontano dalla vasca. L’ex campionessa olimpica, oggi in attesa del suo secondo figlio, ha condiviso sui social un video che la ritrae mentre si allena in palestra con il pancione ben visibile, mandando un messaggio chiaro: la gravidanza non è una malattia e il movimento, se fatto con criterio, può restare parte della quotidianità. Federica Pellegrini incinta: gli allenamenti col pancione “Potere alle donne.fino al settimo mese”. Ad accompagnare le immagini, una didascalia che è già diventata manifesto: “girls power (into the seventh). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

