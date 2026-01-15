farmacie dai test ematici a quelli per i tumori ecco cosa cambia

A partire da quest’anno, le farmacie italiane offriranno nuovi servizi oltre alla vendita di prodotti da banco e prescrizioni mediche. Grazie all’attuazione dei

Non si entrerà più nelle farmacie italiane soltanto per l'acquisto dei prodotti prescritti dai propri medici ma anche per quelli da banco e tutto ciò che tradizionalmente funzionava fino al 2025: da quest'anno con l'attuazione dei "Nuovi servizi farmaceutici" si potrà effettuare un'ampia gamma di esami che va fino alla ricerca di alcune tipologie di tumore. Quali sono le novità. Se fino all'anno scorso era possibile, nelle farmacie, effettuare soltanto test come la ricerca del colesterolo nel sangue o la misura della glicemia, da quest'anno le nuove norme prevedono veri e propri esami di laboratorio come quando ci si reca, normalmente, nei centri specializzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

