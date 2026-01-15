Farmacie nuovi esami | dai test per i tumori a quelli per il cuore tutte le diagnosi e come funzionano
Da quest'anno, le farmacie italiane si consolidano come punti di prevenzione sanitaria, offrendo nuovi esami diagnostici. Dai test per individuare tumori a quelli per valutare la salute cardiaca, queste strutture diventano strumenti accessibili per monitorare il proprio stato di salute. Il decreto attuativo della riforma introduce procedure standardizzate, garantendo affidabilità e sicurezza nelle diagnosi. Un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e capillare.
