Faccio vincere la coppa al Mali | stregone arrestato dopo aver rischiato il linciaggio Aveva raccolto oltre 30mila euro

Un uomo, che si spacciava come stregone e prometteva di condurre il Mali alla vittoria in Coppa d’Africa, è stato arrestato dopo aver raccolto circa 30.000 euro e rischiato il linciaggio. La sua figura aveva attirato la fiducia di numerosi tifosi maliani, ignari delle sue reali intenzioni. L’episodio mette in luce i rischi legati alle truffe basate su credenze e superstizioni nel contesto sportivo.

“Guiderò il Mali al trionfo in Coppa d’Africa “. Così Karamogo Sinayoko, sedicente stregone, aveva acquisito la fiducia di tantissimi tifosi maliani, che gli hanno dato diversi soldi, una somma vicina ai 30mila euro. E per questo motivo è stato arrestato dopo aver rischiato il linciaggio al termine della sconfitta contro il Senegal. Sinayoko – stregone molto noto in Mali – aveva dichiarato di essere un uomo “ scelto da Dio ” per guidare il Mali al successo in Coppa d’Africa. E la sua credibilità era salita dopo che il Mali era riuscito a eliminare a sorpresa la Tunisia negli ottavi in modo rocambolesco, in 10 contro 11 dal primo tempo e pareggiando nei minuti finali grazie a un calcio di rigore prima delle qualificazione ottenuta proprio nei tiri dagli undici metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Faccio vincere la coppa al Mali”: stregone arrestato dopo aver rischiato il linciaggio. Aveva raccolto oltre 30mila euro Leggi anche: Arrestato lo stregone che doveva far vincere la Coppa d’Africa al Mali con i suoi poteri: intascò 30mila euro Leggi anche: Frosinone, arrestato per estorsione dopo aver incassato 3mila euro: aveva droga e mazza da baseball in auto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Coppa d’Africa, ai quarti in campo il top del ranking FIFA; Il Senegal deve ritrovare cinismo per vincere la Coppa d'Africa, dice Thiaw; I pronostici di venerdì 9 gennaio: Liga, Bundesliga, Coppa d’Africa e FA Cup. Arrestato lo stregone che doveva far vincere la Coppa d’Africa al Mali con i suoi poteri: intascò 30mila euro - Lo stregone che aveva promesso la vittoria della Coppa d'Africa del Mali grazie a presunti poteri spirituali, conquistando la fiducia dei tifosi dopo il ... fanpage.it

Buona sera. Ogni anno faccio una challenge, cerco di vincere contro me stessa L'anno prossimo vorrei leggere almeno 10 'mattoni'. Mi aiutate con i titoli Inizierei con : I pilastri della terra, Poi Via col vento Poi.... facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.