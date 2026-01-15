Fabo Sulla risalita c’è la firma di Zugno

Fabo Herons Montecatini, nella sua breve storia in C Gold, si distingue per l’impatto immediato di Ruben Zugno, arrivato a stagione in corso. La sua firma rappresenta un elemento di novità e rafforzamento, in un’annata caratterizzata da cambiamenti e sfide. Escludendo l’esperienza di Matej Radunic, la risalita della squadra si basa anche sul contributo di Zugno, che ha saputo inserirsi rapidamente nel contesto del team.

Escluso Matej Radunic nell’anno della C Gold, nella breve storia della Fabo Herons Montecatini non si ricordano giocatori arrivati a stagione in corso che abbiano avuto un impatto immediato come Ruben Zugno. Persino mostri sacri come Adrian Chiera e Marco Arrigoni hanno avuto bisogno di un periodo di fisiologico ambientamento. Lui no. Migliore in campo contro Piacenza, fra i migliori nel debutto casalingo di sabato scorso: è come se il play siciliano in rossoblù ci giocasse da sempre, invece è a Montecatini da poco più di due settimane. Zugno, neanche venti giorni fa era un giocatore della Juvi Cremona in A2, poi cos’è successo? "È successo che la mi ha cercato con grande convinzione, offrendomi un ruolo centrale in un progetto ambizioso di una società fra le top della categoria e che nelle ultime stagioni ha fatto benissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

