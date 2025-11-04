Italia sempre più bio ma anche più esposta alle piogge Napoli la città più a rischio il terreno non respira più

Cresce in Italia l’agricoltura biologica. Nel 2024 la somma delle aree certificate bio e in conversione è stata di 2.514.596 con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente e dell’81,2% in confronto al 2014. È quanto emerge dalla Relazione sullo Stato della Green Economy 2025 presentata ad Ecomondo in apertura della 14ma edizione degli Stati Generali della Green Economy, il summit verde promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. La Sicilia continua a essere la regione con la maggiore estensione in valore assoluto (402.779), seguita da Puglia e Toscana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it