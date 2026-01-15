Europei pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 15 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolge il secondo giorno dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026 all’Utilita Arena di Sheffield. In questa giornata si concentrano le gare di alcuni atleti italiani, mentre gli orari delle competizioni, disponibili su TV e streaming, permettono di seguire facilmente le performance degli atleti in gara. Ecco le informazioni principali per rimanere aggiornati sull’evento europeo di pattinaggio.

Secondo giorno di competizioni all’ Utilita Arena di Sheffield, impianto sportivo del Regno Unito teatro questa settimana dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. In questo day-2 assisteremo a due segmenti di gara: lo short program individuale maschile e il free program delle coppie d’artistico. L’ora X scatterà alle 14:00 italiane (le 13:00 in terra britannica) con una prova maschile particolarmente stuzzicante in chiave Italia. Le attenzioni saranno infatti rivolte su Daniel Grassl, uno dei più quotati – se non il più quotato visto quanto fatto in autunno – per la vittoria finale, complice anche l’assenza del principale contendente Adam Siao Him Fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

