Europa League | Roma e Bologna per i Primi Otto Posti su Sky

Roma e Bologna si preparano a scendere in campo per consolidare le proprie posizioni nella classifica dell’UEFA Europa League. Le due squadre italiane, con l’obiettivo di avvicinarsi ai primi otto posti, puntano a ottenere risultati positivi davanti ai propri tifosi. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione europea delle squadre italiane, con l’attenzione rivolta a un proseguimento equilibrato del cammino nelle competizioni continentali.

Continua la corsa delle italiane ai primi otto posti in UEFA Europa League con Roma e Bologna pronte a sfruttare il fattore campo per proseguire la scalata davanti ai propri tifosi. Giovedì 30 gennaio alle 18.45 Bologna-Celtic e alle 21 Roma-Stoccarda in due partite decisive per le ambizioni europee delle squadre italiane che vogliono centrare la qualificazione diretta agli ottavi #EuropaLeague #Roma #Bologna #SkySport #Ferguson #Bernardeschi #BolognaCeltic #RomaStoccarda #DirettaGol #UEFA #CalcioEuropeo #FattoreCampo #SquadreItaliane #CasaDelloSport #LeaguePhase Ferguson e Bernardeschi sono tra i protagonisti di una campagna europea che vede le italiane lottare per i posti che valgono il passaggio diretto senza dover affrontare i playoff. 🔗 Leggi su Digital-news.it

