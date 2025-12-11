Pronostici Conference League 11 dicembre ore 18 | 45 | lotta apertissima per i primi otto posti

La penultima giornata della fase a girone della Conference League offre incontri decisivi per la qualificazione, con una lotta serrata tra le squadre per i primi otto posti. Tra le sfide più attese c’è quella tra Samsunspor e AEK Atene, in programma l’11 dicembre alle ore 18:45, che promette grande spettacolo e momenti di tensione.

Conference League, tra le sfide più avvincenti della penultima giornata della fase a girone unico c’è quella tra Samsunspor e AEK Atene. Entrambe sono in lotta per un posto tra le prime otto. La League Phase della Conference League è ormai agli sgoccioli. Nella fase a girone unico della terza manifestazione continentale per ordine di importanza, infatti, ogni squadra disputa solo 6 partite, a differenza di quanto accade in Champions ed Europa League, dove i match da giocare prima della fase ad eliminazione diretta sono 8. La Conference invece dopo gli ultimi due turni, spalmati tra questa e la prossima settimana, andrà in letargo fino a febbraio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it