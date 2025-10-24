Erosione costiera tra Mili e Galati sorgerà una nuova barriera lunga oltre 500 metri

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torneranno presto le ruspe sul litorale tra Mili e Galati Marina. Sono in fase di appalto i lavori per il posizionamento di nuovi frangiflutti contro l'erosione costiera. Si tratta di un intervento finanziato dalla protezione civile atteso da tempo dai residenti della zona che ogni anno temono la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

