Ecco Rosen Bozhinov | il classe 2005 è nerazzurro Avrà la maglia numero 2

Da corrieretoscano.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosen Bozhinov, nato nel 2005, si unisce al Pisa Sporting Club come nuovo difensore, indossando la maglia numero 2. Il giocatore, proveniente dall’Rfc Anversa, porta con sé un talento promettente e un’esperienza internazionale che rafforzeranno la linea difensiva della squadra. L’acquisto a titolo definitivo rappresenta un passo importante nelle strategie di rafforzamento del club, puntando su giovani di prospettiva.

PISA – La difesa nerazzurra si rinforza con un innesto di prospettiva internazionale. Il Pisa Sporting Club ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Rosen Bozhinov dall’Rfc Anversa. Difensore bulgaro, classe 2005, arriva in Toscana dopo essersi imposto nella massima serie belga. Con l’Anversa ha collezionato 16 presenze e un gol in questa stagione. Talento precoce, ha già esordito nella Nazionale maggiore del suo Paese lo scorso settembre. Il neo acquisto ha scelto di indossare la maglia numero 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Leggi anche: Mawissa Juve, gli occhi del club bianconero sul gioiello del Monaco: ecco qual è il prezzo del cartellino del classe 2005

Leggi anche: Mercato Napoli, il centrocampista arriva dal Brasile: occhi sul classe 2005

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pisa, chi è Rosen Bozhinov: il gigante bulgaro per la difesa di Gilardino – Colpo da 5 milioni; Pisa, ecco il secondo acquisto: Bozhinov è in città; Pisa, arriva Bozhinov dall'Anversa per 5 milioni più bonus; Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona Tengstedt.

rosen bozhinov classe 2005Chi è Rosen Bozhinov, il nuovo rinforzo del Pisa in difesa - Prestanza fisica, abilità nel gioco aereo e duttilità: tutto questo è Rosen Bozhinov. gianlucadimarzio.com

rosen bozhinov classe 2005UFFICIALE - Pisa, in difesa arriva Bozhinov: i dettagli - Secondo colpo ufficiale in poche ore per il Pisa di Alberto Gilardino che annuncia l'arrivo di Petkov Bozhinov. fantacalcio.it

rosen bozhinov classe 2005Pisa, ecco il secondo acquisto: Bozhinov è in città - Il difensore bulgaro classe 2005 arriva dall'Anversa per 5 milioni di euro: dopo le visite mediche a Bologna, ora la firma sul contratto ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.