Ecco Rosen Bozhinov | il classe 2005 è nerazzurro Avrà la maglia numero 2

Rosen Bozhinov, nato nel 2005, si unisce al Pisa Sporting Club come nuovo difensore, indossando la maglia numero 2. Il giocatore, proveniente dall’Rfc Anversa, porta con sé un talento promettente e un’esperienza internazionale che rafforzeranno la linea difensiva della squadra. L’acquisto a titolo definitivo rappresenta un passo importante nelle strategie di rafforzamento del club, puntando su giovani di prospettiva.

PISA – La difesa nerazzurra si rinforza con un innesto di prospettiva internazionale. Il Pisa Sporting Club ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Rosen Bozhinov dall’Rfc Anversa. Difensore bulgaro, classe 2005, arriva in Toscana dopo essersi imposto nella massima serie belga. Con l’Anversa ha collezionato 16 presenze e un gol in questa stagione. Talento precoce, ha già esordito nella Nazionale maggiore del suo Paese lo scorso settembre. Il neo acquisto ha scelto di indossare la maglia numero 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

