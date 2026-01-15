L’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha stabilito l’impegno di spesa per le indennità di funzione degli amministratori locali relative all’anno 2026. Questa delibera definisce le cifre assegnate ai rappresentanti istituzionali del Comune, in conformità alle normative vigenti. La determinazione delle indennità mira a garantire un’adeguata remunerazione delle funzioni svolte, mantenendo trasparenza e rispetto delle procedure amministrative.

Definito dall’amministrazione comunale di Porto San Giorgio l’impegno di spesa per le indennità di funzione degli amministratori comunali relative all’anno 2026. Il provvedimento, adottato con determinazione dirigenziale, recepisce gli adeguamenti introdotti dalla legge di Bilancio 2022, che ha ridefinito gli importi delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali sulla base di criteri nazionali legati alla popolazione e parametrati al trattamento economico dei presidenti di Regione. Per il 2026 l’indennità mensile lorda del sindaco è fissata n 4.140 euro. Al vice sindaco spetta un compenso pari al 55% di tale importo, mentre assessori e presidente del Consiglio comunale percepiscono il 45%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco le indennità degli amministratori

Leggi anche: Giovanni Gallina (Cittadinanzattiva): "Destinare le indennità-stipendio degli amministratori a servizi per i giovani disabili

Leggi anche: Monteforte Irpino, De Sapio: "Le indennità degli assessori siano destinate alle iniziative natalizie"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Come pagare meno tasse nel Regno Unito nel 2026

FABRIANO - Pino Pariano Consigliere comunale "In un momento così delicato la politica cittadina dia un segnale concreto. Con Determina del 9 Gennaio del 2026 sull’assunzione di un impegno di spesa per l’erogazione delle indennità di carica in favore deg facebook