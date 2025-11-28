Monteforte Irpino De Sapio | Le indennità degli assessori siano destinate alle iniziative natalizie

La consigliera comunale Rosa De Sapio esprime il proprio auspicio affinché la Giunta comunale dia seguito a quanto annunciato in campagna elettorale riguardo alla rinuncia delle indennità da parte dei neo assessori. Una scelta che, secondo De Sapio, rappresenterebbe un gesto concreto di vicinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Monteforte, la lunga notte dello scrutinio: testa a testa tra Siricio e De Falco - Sara’ una lunga notte quella del responso per le elezioni comunali di Monteforte Irpino. irpinianews.it scrive

Monteforte, Siricio la spunta per 42 voti - Con uno scarto minimo di appena 42 voti rispetto al competitor Paolo De Falco, Fabio Siricio diventa il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. Da ilmattino.it

Monteforte, testa a testa per tutta la notte Siricio la spunta per 42 voti su De Falco - Quelli che hanno segnato la differenza dopo una notte di scrutinio al cardiopalma per sostenitori e candidati di “E’ Ora” e “Scegliamo Monteforte”. Come scrive irpinianews.it