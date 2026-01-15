È morto Marcus Gilbert attore di Rambo III e L’Armata delle Tenebre aveva 67 anni

È deceduto all’età di 67 anni l’attore britannico Marcus Gilbert, noto per le sue interpretazioni in Rambo III e L’Armata delle Tenebre. Dopo una lunga battaglia contro un cancro alla gola, la sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel cinema di quegli anni, con ruoli che hanno contribuito alla sua riconoscibilità.

L’attore britannico Marcus Gilbert si è spento a 67 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro alla gola. Era diventato celebre per i ruoli nei film Rambo III e Riders. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: È morto l’attore Spencer Lofranco, aveva 33 anni Leggi anche: Peter Greene, morto l’attore di ‘Pulp Fiction’: aveva 60 anni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. È morto Marcus Gilbert, recitò in Rambo III e L’Armata delle Tenebre - Marcus Gilbert, celebre attore britannico noto per i suoi ruoli nei film e nelle serie TV degli anni ’80 e ’90, è morto l’11 gennaio 2026 all’età di 67 ... ciakmagazine.it

È morto Marcus Gilbert, attore di Rambo III e L’Armata delle Tenebre aveva 67 anni - Marcus Gilbert, attore e produttore britannico, è morto l’11 gennaio a 67 anni dopo una lunga lotta contro un cancro alla gola diagnosticatogli tre anni fa. fanpage.it

Marcus Gilbert, morto il “cattivo” di “Rambo III”, attore della saga con Sylvester Stallone - Morto domenica all'età di 67 anni l'attore britannico Marcus Gilbert, noto al grande pubblico per il ruolo di Rupert Campbell Black nella serie televisiva Riders (1993), adattamento dell'omonimo roman ... msn.com

La star dei Riders Marcus Gilbert muore a 67 anni – Riposa in pace Rupert Campbell-Black

È morto Marcus Gilbert Attore noto al grande pubblico soprattutto negli anni ’80. Tra i suoi ruoli Lord Arthur in L’armata delle tenebre e Tomask in Rambo 3… facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.