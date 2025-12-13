Peter Greene morto l’attore di ‘Pulp Fiction’ | aveva 60 anni

È deceduto all’età di 60 anni l’attore Peter Greene, noto per ruoli in film cult come “Pulp Fiction” e “The Mask”. L’attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi, mentre le cause della morte restano ancora da chiarire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attore si è spento nel suo appartamento a New York. Peter Greene, celebre interprete di film cult come “Pulp Fiction” e “The Mask”, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo manager storico al New York Post. L’attore aveva 60 anni. Una carriera segnata da ruoli intensi e memorabili. Diventato famoso negli anni ’90 per le sue interpretazioni da antagonista, Greene si era imposto sul grande schermo grazie a personaggi forti, inquietanti e carismatici. Indimenticabile il ruolo di Zed, la crudele guardia giurata e serial killer nel capolavoro di Quentin Tarantino “Pulp Fiction” del 1994. Dayitalianews.com

È morto Peter Greene, indimenticabile cattivo di Pulp Fiction e The Mask - L'attore Peter Greene, interprete di Zed nel film rivelazione di Quentin Tarantino Pulp Fiction, è morto: aveva solo 60 anni ... bestmovie.it