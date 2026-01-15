La figlia nascosta di Freddie Mercury, rimasta sconosciuta per oltre 50 anni, è deceduta a 48 anni a causa di un raro tumore. La sua vita, fino ad ora segreta, si conclude in modo inaspettato, aggiungendo un nuovo elemento alla storia di uno dei più grandi artisti del rock. Questo triste episodio riporta alla luce un aspetto poco conosciuto del famoso cantante e della sua famiglia.

La vita di una delle leggende più grandi del rock si arricchisce di un capitolo finale tanto inaspettato quanto malinconico. La notizia della scomparsa di una donna che sostiene di essere la figlia di Freddie Mercury getta una nuova luce sulla biografia del frontman dei Queen. Bibi, questo il suo nome, una donna di 48 anni, per quasi mezzo secolo ha vissuto nell’ombra, portando con sé un segreto monumentale: essere la figlia biologica di Freddie Mercury. La donna si è spenta a causa di un cordoma, un rarissimo tumore alla colonna vertebrale, lasciando il marito Thomas e due figli piccoli. La notizia, confermata dal Daily Mail, chiude una vicenda umana che ha incrociato la storia del rock nel modo più riservato possibile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La figlia "nascosta" di Freddie Mercury muore a 48 anni per un tumore raro: il segreto custodito per mezzo secolo

