È morta Irene di Grecia e Danimarca principessa rispettata e senza macchia | la storia della zia Pecu

È deceduta Irene di Grecia e Danimarca, principessa rispettata e nota per la sua integrità. Sorella della regina emerita Sofia di Spagna, la sua salute si era progressivamente deteriorata negli ultimi mesi. La notizia della sua scomparsa arriva dopo un periodo di malattia, durante il quale la famiglia reale ha dedicato tempo e attenzione alla sua cura. Irene lascia un ricordo di eleganza e discrezione nel mondo delle monarchie europee.

Irene di Grecia e Danimarca, sorella della regina emerita Sofia di Spagna, era malata da tempo ma la sua salute si era aggravata nelle ultime settimane tanto che, la moglie di Juan Carlos aveva cancellato i suoi impegni per starle accanto. L'anziana principessa non si era mai sposata e aveva trascorso la sua vita prima accanto alla madre, principessa Federica di Hannover e poi con la sorella Sofia che, nel 1981, l'aveva invitata a trasferirsi nel palazzo della Zarzuela a Madrid. Secondo il tabloid spagnolo Hola, Irene da tempo soffriva di un deficit cognitivo che l'aveva progressivamente debilitata portandola ad allontanarsi dalla vita pubblica.

