morta irene di grecia sorella della regina sofia e zia amatissima di felipe e letizia di spagna

La principessa Irene di Grecia, sorella della regina Sofia di Spagna e zia di Felipe e Letizia, è deceduta all'età di 83 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la famiglia reale e le rispettive nazioni.

La Regina Sofia di Spagna, suocera di Letizia, ha subito una perdita devastante. È morta sua sorella minore, la Principessa Irene di Grecia: aveva 83 anni. Da tempo, la donna, zia di Re Felipe, lottava con problemi di salute e soffriva di deficit cognitivi. Sofia le è sempre stata molto vicina, è sempre stata al suo fianco, soprattutto negli ultimi anni e già questa settimana aveva deciso di annullare alcuni importanti impegni. È morta Irene di Grecia, la dichiarazione della famiglia reale spagnola. La morte di Irene di Grecia è stata confermata dalla casa reale spagnola con una breve dichiarazione: “Le Loro Maestà il Re e la Regina e Sua Maestà la Regina Sofia si rammaricano di annunciare la scomparsa di Sua Altezza Reale la Principessa Irene di Grecia, avvenuta oggi alle 11:40 presso il Palazzo della Zarzuela a Madrid”. 🔗 Leggi su Dilei.it

