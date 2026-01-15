Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana | orari Tarvisio e Wengen canali streaming

Per seguire lo sci alpino questa settimana, ecco le principali modalità di visione. In programma le gare di Tarvisio e Wengen, con orari e canali televisivi dedicati. È possibile anche seguire le competizioni in streaming su piattaforme ufficiali. Una settimana intensa di appuntamenti che contribuisce a mantenere alta l’attenzione su questa disciplina, con appuntamenti distribuiti tra canali televisivi e servizi digitali.

Prosegue senza soste e a ritmo sempre più serrato la marcia di avvicinamento al momento clou dell'annata. La Coppa del Mondo di sci alpino propone un programma ad ampio raggio che potrà certamente catturare l'interesse dei numerosi appassionati: gli uomini ripartono da Wengen, le donne gareggiano invece a Tarvisio. La sfida con la mitica Lauberhorn propone il SuperG di venerdì 16 e la discesa libera di sabato 17, gare veloci che scatteranno entrambe alle 12:30. La chiusura del trittico elvetico sarà invece riservata allo slalom speciale di domenica 18 gennaio. Le due manche scatteranno rispettivamente alle 10:00 e alle 13:00.

