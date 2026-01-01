Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana | orari Kranjska Gora canali streaming

Per seguire lo sci alpino in tv questa settimana, scopri gli orari delle gare a Kranjska Gora, i canali e le opzioni di streaming disponibili. La Coppa del Mondo femminile inizia in Slovenia con due prove tecniche: il gigante di sabato e lo slalom di domenica. Verifica i programmi e scegli la modalità più comoda per seguire l’evento.

Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si aprirà dalla Slovenia. A Kranjska Gora sono infatti impegnate le donne per una due giorni dedicata completamente alle prove tecniche: in programma infatti ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica). In gigante prosegue il duello a distanza tra Julia Scheib ed Alice Robinson, con l'austriaca che al momento conduce sul 3-2 nelle vittorie stagionali contro la neozelandese, che deve riscattare lo zero di Semmering. In slalom, invece, Mikaela Shiffrin punta al sesto successo consecutivo, dopo aver mantenuto l'imbattibilità stagionale con la rimonta a Semmering.

