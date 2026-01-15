Due tifosi della Juventus sono stati arrestati dopo essersi introdotti nello stadio e aver sottratto diversi oggetti. L'episodio evidenzia come, spesso, la squadra venga associata ingiustamente a comportamenti negativi legati alla sua storia. Un episodio isolato che non modifica l'immagine complessiva del club, ma che riporta l'attenzione sulla sicurezza negli impianti sportivi e sulla tutela dei beni.

La Juventus paga (ingiustamente) il prezzo della narrazione di avere “rubato ” nel tempo degli scudetti. Ma stavolta i ladri li ha avuti in casa sua e la vicenda surreale accaduta all’Allianz Stadium ha dell’incredibile: due supporter bianconeri hanno dormito nello stadio per rubare tutto ciò che era possibile. Sono stati arrestati. La vicenda. Una serata di calcio trasformata in un’avventura surreale. All’Allianz Stadium, al termine di Juventus-Cremonese, un fratello e una sorella arrivati da Bologna hanno deciso di non lasciare l’impianto, nascondendosi in una sala d’accoglienza per trascorrere lì la notte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dormono nello stadio della Juventus e rubano tutto il possibile: arrestati due tifosi bianconeri

Leggi anche: Juventus, dormono e rubano dentro all’Allianz Stadium. Fermati due fratelli: la ricostruzione di quanto successo

Leggi anche: Collezione Adidas Juventus Del Piero 2025: la nuova linea fa impazzire i tifosi bianconeri! Tutto quello che c’è da sapere e i dettagli della collaborazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dormono nello stadio e rubano tre bottiglie di spumante; Raspadori e la scelta Atalanta: i motivi per cui ha preferito la Dea alla Roma; Chi è Helland, il gigante norvegese scelto dal Bologna: talento, numeri e un infortunio diventato virale; Guendouzi ai piedi della Top 10! Le dieci cessioni più remunerative della storia della Lazio.

Juve-Cremonese, tifosi dormono alla Stadium e rubano spumante: arrestati - Al termine della sfida di campionato, due fratelli partiti da Bologna, si sono nascosti all'interno delle sale d'accoglienza dell' ... sport.sky.it