BMW iX3 50 xDrive | ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
(Adnkronos) – La nuova BMW iX3 50 xDrive rappresenta una svolta epocale nell’universo della mobilità elettrica. L’evoluzione tecnologica introdotta dalla piattaforma Neue Klasse proietta il SUV bavarese in una nuova dimensione di efficienza, autonomia e gestione dell’energia. Con una potenza di ricarica fino a 400 kW e un’autonomia massima di 805 chilometri, la nuova generazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
La BMW iX3 50 xDrive ridefinisce la mobilità elettrica con la sua tecnologia eDrive di sesta generazione. Un SUV che rivoluziona l'esperienza di guida e ricarica, segnando l'inizio di una nuova era con la Neue Klasse. $BMW $iX3 $MobilitàElettrica $Innovazio - X Vai su X
**BMW Serie 7 740d xDrive – L’eccellenza del viaggio.** Una berlina che ridefinisce il concetto di lusso e tecnologia. Prestazioni da ammiraglia, comfort totale e uno stile che non passa inosservato. **AUTO SPETTACOLARE!** Prezzo di listino: **1 - facebook.com Vai su Facebook
BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale - Il cuore del progetto è la tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, sviluppata per offrire non solo una ricarica più rapida, ma anche una gestione bidirezionale dell’energia. Come scrive msn.com
Bmw iX3 50 xDrive, evoluzione del concetto di ricarica - Per Bmw la nuova iX3 50 xDrive 100% elettrica, la prima arrivata della famiglia Neue Klasse, rappresenta un'evoluzione significativa anche a livello di ricarica. Riporta ansa.it
La nuova BMW iX3 accelera anche la ricarica: 372 km in 10 minuti - La nuova BMW iX3 offre ricarica a 400 kW, 372 km in 10 minuti e funzioni bidirezionali per casa e rete. Si legge su techprincess.it