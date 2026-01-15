Con la caduta di Nicolás Maduro, le dinamiche criminali in America Latina stanno cambiando rapidamente. Il Brasile si trova ora al centro di questa trasformazione, rischiando di diventare il nuovo punto di riferimento per le attività illecite. L'instabilità politica e il vuoto di potere favoriscono la crescita di reti criminali che, senza una guida stabile, si adattano e si espandono, modificando la geografia del crimine nella regione.

La caduta di Nicolás Maduro ha prodotto un effetto immediato, quasi meccanico: quando salta un potere che per anni ha garantito protezioni, corridoi e “regole” non scritte, le reti criminali non si dissolvono. Si riorganizzano. E spesso lo fanno spostando uomini, capitali e rotte dove lo Stato è più poroso e dove il territorio offre copertura naturale. È in questo quadro che si inserisce il video, diventato virale, di Nestor Gregorio Vera Fernandez, alias Ivan Mordisco, capo delle fazioni dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia: un appello a una tregua e a un vertice tra gruppi armati rivali, con l’obiettivo dichiarato di coordinare un fronte comune “contro l’imperialismo statunitense”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dopo Maduro, la geografia del crimine si sposta: il Brasile rischia di diventare il nuovo baricentro

Leggi anche: In Commissione Ue il baricentro si sposta a destra

Leggi anche: Il primo cittadino della Grande Mela non è solo un volto nuovo, è il segnale che il potere può cambiare forma, accento e direzione. La sua elezione sposta il baricentro. Non è tutto. Ma è un inizio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela. Dopo Maduro, la geografia del crimine si sposta: il Brasile rischia di diventare il nuovo baricentro; Iran. Pezeshkian fa un “mezzo” passo indietro, ‘Dovevamo ascoltare prima la gente’.

Venezuela. Dopo Maduro, la geografia del crimine si sposta: il Brasile rischia di diventare il nuovo baricentro - La caduta di Nicolás Maduro ha prodotto un effetto immediato, quasi meccanico: quando salta un potere che per anni ha garantito protezioni, corridoi e “regole” non scritte, le reti criminali non si di ... notiziegeopolitiche.net

#Tg2000 - #Venezuela, dopo la caduta di #Maduro prosegue rilascio #detenuti politici #13gennaio #Tv2000 #Venezuela @tg2000it x.com

«Dopo Maduro, sarebbe un bel colpo di scena rapire il cancelliere “neonazista” tedesco Friedrich Merz»: la frase è di Dmitrij Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo (l’organismo sulla sicurezza nazionale presieduto da Vladimir Putin) facebook