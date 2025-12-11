in commissione ue il baricentro si sposta a destra

Recenti sviluppi in Commissione Ue evidenziano uno spostamento verso posizioni di destra. La scena ritratta a Bruxelles mostra tre donne sedute fianco a fianco, simbolo di un cambiamento di orientamento politico e di strategie all’interno delle istituzioni europee, riflettendo un mutamento nel panorama politico comunitario.

La fanta-fotografia che ci arriva in questi giorni da Bruxelles ritrae tre donne, sedute metaforicamente l'una accanto all'altra. Due si sorridono, la terza guarda in cagnesco il resto del gruppo con l'aria della moglie tradita che a un certo punto ha compreso come qualcuno sia troppo. Le due donne sorridenti sono Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni, la terza è Iratze Garcia Perez, la socialista spagnola alla guida del gruppo europeo del PSE. Nonostante infatti che la delegazione di Fratelli d'Italia non abbia votato la fiducia all'attuale presidente della Commissione Ue, è sempre più evidente che il rapporto tra la premier italiana e la numero uno Ue si sia fatto più stretto, mentre a soffrire la sindrome del portatore d'acqua siano i socialisti europei.