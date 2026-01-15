Don Matteo 15 anticipazioni terza puntata di giovedì 22 gennaio 2026

Don Matteo 15 torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026, con nuove indagini e personaggi. La stagione, composta da 10 puntate, vede il ritorno di Raoul Bova nel ruolo del sacerdote detective, affiancato da guest star come Diletta Leotta, Valeria Fabrizi e Max Tortora. La serie mantiene il suo tono sobrio e coinvolgente, offrendo agli spettatori una narrazione equilibrata tra mistero e quotidianità. Ecco le anticipazioni sulla terza puntata, in onda

Le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026. Tra nuovi personaggi tutti da scoprire e vecchi volti da rincontrare, la serie con protagonista Raoul Bova, arrivata alla quindicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori per 10 puntate, dove non mancheranno tantissime guest star: da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi, fino ad arrivare a Max Tortora. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata. 1×03 – L’ultima scommessa: Per festeggiare il fidanzamento di Giulia e Diego, a Spoleto arrivano gli esuberanti (e sempre in disaccordo) genitori del Capitano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata di giovedì 22 gennaio 2026 Leggi anche: Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata di giovedì 15 gennaio 2026 Leggi anche: Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio: Cecchini vuole aiutare il Capitano a tutti i costi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Don Matteo 15: Raoul Bova in crisi, Nino Frassica verso l’addio e polemiche su Diletta Leotta. Cosa vedremo stasera; Don Matteo 15, stasera 8 gennaio: le anticipazioni nuova stagione; Don Matteo 15 al via: stasera in tv Raoul Bova affronta un mistero...; La rinascita di Raoul Bova parte da “Don Matteo 15”. Stasera su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione. Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio: Cecchini vuole aiutare il Capitano a tutti i costi - Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 15, in onda giovedì 22 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. fanpage.it

