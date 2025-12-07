Caro affitti per gli insegnanti fuori sede un contributo di 225 euro La proposta del CNDDU

7 dic 2025

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) per voce del Presidente Prof. Romano Pesavento alla luce delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2025 relative alla rivalutazione dei canoni di locazione per il 2026 (+1,4%), ritiene necessario inquadrare tale misura all’interno del contesto economico complessivo che interessa il personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti fuori sede. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

