Migliaia di metri quadrati di boscaglia in fiamme | incendio a Caresana

Nella notte di Capodanno, due squadre di volontari dei Vigili del Fuoco di Breg e Trieste sono intervenute per un vasto incendio di boscaglia a Caresana, che ha interessato migliaia di metri quadrati di vegetazione. L'intervento, richiesto dalla Protezione civile regionale, ha richiesto un impegno considerevole per contenere le fiamme e limitare i danni ambientali.

Notte di Capodanno all'insegna del lavoro anche per due squadre del Corpo dei pompieri volontari del Breg e di una dei Pompieri volontari di Trieste che, su richiesta della Sala operativa regionale della Protezione civile arrivata alle 02.45, sono intervenuti per un incendio boschivo sviluppatosi.

