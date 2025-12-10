Guehi Juve | la minaccia di un top club europeo fa saltare il banco per gennaio! La rivelazione che rischia di complicare tutti i piani ecco l’ultimissima indiscrezione
Una grande formazione europea mette in discussione i piani di mercato della Juventus a gennaio, con una possibile sorpresa legata a Guehi. L'indiscrezione, svelata dalla Redazione di JuventusNews24, apre nuovi scenari e potrebbe cambiare le strategie dei bianconeri nel prossimo mercato invernale.
Guehi Juve: una big europea fa saltare il banco per gennaio! Retroscena che rischia di complicare i piani, l'ultimissima indiscrezione. Mentre la Juventus è concentrata sul campo per la decisiva sfida di Champions League contro il Pafos, le sirene del calciomercato internazionale iniziano a suonare con insistenza, portando notizie preoccupanti per le strategie future della dirigenza bianconera. L'oggetto del desiderio è Marc Guéhi, roccioso difensore centrale del Crystal Palace e della Nazionale inglese. Il classe 2000, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League, è al centro di un intrigo internazionale che vede il Barcellona pronto a sbaragliare la concorrenza con una mossa a sorpresa.
Guehi Juventus, ritorno di fiamma di quel top club: possibile svolta in vista della prossima sessione di gennaio! Cosa può succedere - Guehi Juventus, l'obiettivo bianconero torna nel mirino del Liverpool: riaperti i colloqui, un'operazione che i bianconeri non possono affrontare La Juventus di Luciano Spalletti sta affrontando una v ...
