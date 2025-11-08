Tutela del paesaggio rurale dell’Etna | sanzioni a conducenti di quad e moto nella zona B del Parco

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta per la salvaguardia dell’ambiente. La Polizia di Stato e il Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno condotto un’importante operazione di controllo straordinario tra i sentieri dell’Etna, su disposizione della Prefettura di Catania, dopo un esposto presentato da diverse associazioni ambientaliste impegnate nella tutela della natura e della fauna locale. Controlli mirati nel Parco dell’Etna. L’intervento, che ha coinvolto la squadra a cavallo della Questura, gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Corpo Forestale, aveva l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme del Parco dell’Etna e garantire la protezione dei sentieri e delle aree naturali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tutela del paesaggio rurale dell’Etna: sanzioni a conducenti di quad e moto nella zona B del Parco

