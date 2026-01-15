Danilo al miele sulla Juve | Squadra più importante della mia carriera Loro due sono i riferimenti attuali 

Danilo ha espresso grande rispetto nei confronti della Juventus, definendola la squadra più importante della sua carriera. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha inoltre indicato due calciatori come i principali punti di riferimento attuali per il gruppo. Le parole del difensore riflettono l’attaccamento e l’importanza che la società e i compagni rappresentano nel suo percorso professionale.

Danilo usa parole al miele nei confronti della Juventus. Poi ha indicato quali sono i due riferimenti della squadra attuale. Ecco le sue parole. Danilo ha rilasciato una lunga intervista sui canali ufficiali della Juventus. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE SULLA JUVE – « La Juventus è la squadra più importante della mia carriera, della mia vita, perché ho imparato a giocare per questi colori, per questa maglia. Non perché mi piacesse giocare a calcio o perché è la mia professione. Sì, è il mio lavoro, ma perché una persona ama un posto e si rivede sempre in quei colori. È quello ho imparato. È la squadra più importante della mia carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

