Kalulu a Sky | Più occasioni noi di loro peccato Reazione? Non sono sicuramente sorpreso per l’atteggiamento della mia squadra

Kalulu a Sky: «Più occasioni noi di loro, peccato. Reazione? Non sono sicuramente sorpreso». Le sue dichiarazioni dopo il match dello Sporting. Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida che la Juventus ha pareggiato in casa contro lo Sporting Lisbona 1-1 in Champions League. Le sue dichiarazioni. RISULTATO – « Volevamo la vittoria oggi perchè ne avevamo bisogno. Abbiamo avuto tante occasioni rispetto a loro anche se loro muovono bene il pallone. Peccato. Continuiamo su questa onda per vedere poi cosa succederà la prossima » REAZIONE – « Io non sono sorpreso della mia squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

