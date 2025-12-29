Pazienti oncologiche dalla Regione finanziamenti per l' acquisto di parrucche

La Regione ha stanziato finanziamenti destinati alle pazienti oncologiche per l’acquisto di parrucche. Si tratta di un intervento che, pur apparentemente semplice, può contribuire al loro benessere psicologico e alla qualità della vita durante il percorso di cura. Un sostegno concreto che riconosce l’importanza di piccoli gesti nel percorso di cura e di recupero.

Un gesto solo all'apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. La Giunta regionale ha, infatti, dato il via libera al contributo una tantum, fino a 400 euro, per l'acquisto di una parrucca alle donne che hanno perso i capelli a seguito di trattamenti.

Il nuovo bonus per l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche - Romagna ha stanziato oltre 450mila euro da destinare alle Ausl per agevolare l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche. bolognatoday.it

"Zero risorse in bilancio per rimborsare i pazienti oncologici costretti a curarsi altrove": la denuncia di Blasioli (Pd) - Nel 2026 nessuna risorsa per viaggio, vitto e alloggio di malati, trapiantati e pazienti in attesa di trapianto, nonostante la Regione, sottolinea il vicepresidente, riconosca nel Defr il peso sociale ... ilpescara.it

Il ricavato del concerto per Livio Macchia sostiene le pazienti oncologiche: ecco come verranno usati i fondi all’IRCCS di Monza - facebook.com facebook

