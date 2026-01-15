Dal full hybrid all’elettrico il piano Toyota per il 2026 prende forma
Toyota si prepara al 2026 con un piano ambizioso che punta a rafforzare la propria presenza nel settore della mobilità sostenibile. Dal full hybrid all’elettrico, l’azienda italiana investe in una strategia diversificata per coprire tutti i segmenti di mercato. Dopo un 2025 di successo, Toyota prosegue nel suo percorso di innovazione, puntando a offrire soluzioni sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.
Dopo un 2025 chiuso da protagonista sul mercato italiano, Toyota alza ulteriormente l’asticella e apre il 2026 con un piano lanci fitto e trasversale, pensato per rafforzare la propria strategia multi-tecnologica e presidiare tutti i principali segmenti. Nei primi sei mesi dell’anno sono infatti attesi numerosi debutti che coprono citycar, SUV, veicoli commerciali e modelli premium, confermando l’approccio del gruppo: non una sola tecnologia, ma più soluzioni per ridurre le emissioni e rispondere a esigenze diverse. Ad aprire l’anno sarà Aygo X Hybrid, che porta la tecnologia full hybrid nel segmento A-B, rendendola accessibile anche alla mobilità urbana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Nuova Toyota Aygo X, come va la prima citycar Full Hybrid: consumi da record
Leggi anche: MG HS Hybrid+: prova, consumi, prestazioni e prezzo del nuovo suv full hybrid
Ecco come va e quanto consuma la nuova MG HS full hybrid. @gazzettadellosport #gazzettamotori #mghs facebook
Renault Clio si rinnova, riflettori sul nuovo full hybrid E-Tech da 160 cv. In gamma anche benzina 3 cilindri e Gpl, ma il cuore dell'offerta resta l'ibrido #ANSAmotori #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.