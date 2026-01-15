Dal cambiamento climatico alle strategie di adattamento | anche de Pascale al Rasi per il dialogo sul clima

Il 21 gennaio al teatro Rasi di Ravenna si terrà l’evento “Dialogo sul clima”, con la partecipazione di de Pascale e altri esperti. L’incontro affronta le sfide del cambiamento climatico e le strategie di adattamento adottate dal territorio, offrendo un’occasione di confronto sulle politiche ambientali e sul futuro sostenibile della città. L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche climatiche.

Mercoledì 21 gennaio, alle 20.45, al teatro Rasi si svolgerà l’evento “Dialogo sul clima: l’esperienza del territorio e le politiche in campo per il futuro di Ravenna”. Interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

