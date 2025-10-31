futura la nuova produzione di teatro linguaggicreativi sul cambiamento climatico in scena dal 7 al 23 novembre

Milanotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un futuro non troppo lontano, la Terra è diventata un deserto. Le temperature roventi costringono a vivere di notte, l’acqua è un bene perduto, la memoria collettiva un rischio da cancellare. In questo scenario prende vita FUTURA, il nuovo spettacolo di Simona Migliori e Paolo Trotti, con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

The rape of Lucretia, nuova produzione del teatro Petruzzelli - 30, la nuova produzione della fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, The rape of Lucretia di Benjamin Britten. Si legge su ansa.it

Cinema e teatro, a Padova nasce Galapagos: è la nuova casa di produzione. C'è anche l'attore Andrea Pennacchi - Da sinistra, Marco Segato Renzo Carbonera, Andrea Pennacchi e Filippo Zago «Il nome nasce dalla passione comune per Kurt Vonnegut e dal fatto che ognuno di noi è stato un po’ un’isola che, grazie a ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

futura nuova produzione teatroTeatro Le Fornaci, ecco la nuova stagione a cura di KanterStrasse - È stata presentata la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Futura Nuova Produzione Teatro