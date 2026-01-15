Cure polmonari | paziente va al Policlinico

Al Policlinico, i pazienti ricoverati a seguito dell’incendio di Crans Montana stanno migliorando. Le due donne, una svizzera di 55 anni e la giovane veterinaria romagnola, mostrano condizioni stabili e in miglioramento. Eleonora sarà trasferita prossimamente in una struttura vicino a Cattolica, mentre un altro paziente è stato dichiarato fuori pericolo. La situazione appare sotto controllo e in fase di progressivo recupero.

Iniziano a prendere strade diverse i pazienti ricoverati a Niguarda dopo il rogo di Crans Montana. Le due donne, una svizzera di 55 anni e la giovane veterinaria romagnola, sono in condizioni nettamente migliori, tanto che Eleonora settimana prossima sarà trasferita in una struttura vicino a Cattolica mentre un ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo. «Due ragazzi invece ci preoccupano particolarmente e sono sicuramente molto gravi - aveva spiegato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso lunedì -. Uno è sottoposto a dialisi avendo avuto una serissima patologia infettiva, mentre un altro che aveva precedenti problemi di asma, come tutti ora ha ulteriori problemi polmonari.

