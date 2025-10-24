Una delle malattie polmonari più diffuse dopo l' asma si cura anche grazie al Policlinico di Milano

Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati dello studio internazionale ASPEN: l’innovativo trattamento riduce infiammazione e riacutizzazioni nei pazienti. Il professor Francesco Blasi: “Una svolta per una malattia ancora senza terapie specifiche”.Negli ultimi anni, l’interesse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

REGGIO CALABRIA | Medico aggredito e preso a pugni al Centro diagnostico di malattie polmonari https://gazzettadelsud.it/?p=2114733 - facebook.com Vai su Facebook

Fibrosi polmonare idiopatica: una nuova classificazione delle interstiziopatie polmonari - Fibrosi polmonare idiopatica: una nuova classificazione delle interstiziopatie polmonari ... Segnala osservatoriomalattierare.it

Perché il reflusso gastroesofageo può causare infezioni polmonari e peggiorare l'asma - Il reflusso gastroesofageo colpisce tra il 10 e il 20% della popolazione adulta e non è soltanto un disturbo digestivo che tra l’altro peggiora con il caldo. Da quotidiano.net

La nuova tecnologia per l’asma e le malattie polmonari: presentati all’ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO - ERS 2025, ospitato quest'anno ad Amsterdam, sono stati presentati i primi dati sull’impiego della Focused Pulse High- Secondo ilmessaggero.it