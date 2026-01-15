Crosetto | La Russia finge un' apertura alla pace ma colpisce obiettivi civili
Il ministro Crosetto sottolinea come, nonostante i tentativi di dialogo, la Russia continui a colpire obiettivi civili, evidenziando una mancanza di reale volontà di pace. In questa fase di transizione, l’unica parte disposta a negoziare sembra essere l’Ucraina, mentre la Russia appare interessata solo a mostrare un’apparente apertura senza un concreto impegno verso un accordo.
"Viviamo una fase delicata, di transizione, segnata da contatti ma l'unica disponibile a sottoscrivere un accordo è l'Ucraina, la Russia finge solo apertura". Così ha parlato, nell'aula della Camera per un'informativa sugli aiuti militari a Kiev, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel suo. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Ucraina, Crosetto alla Camera: “Nessun segnale di apertura dalla Russia, sostegno a Kiev continua”
Leggi anche: Ucraina, Crosetto a Berlino: "Il 93% degli attacchi russi sono contro obiettivi civili"
CROSETTO: RUSSIA FINGE APERTURA; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Trump: «È Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace». Cremlino: Trump ha ragione. Tusk replica: è la Russia che ha respinto il piano di pace.
CROSETTO: RUSSIA - “Per il regime russo questa guerra è diventata un pilastro di legittimazione interna, fondata sul racconto della restaurazione imperiale ed egemonica”, mentre per gli ucraini “non è una questione poli ... 9colonne.it
Crosetto: "La Russia finge un'apertura alla pace, ma colpisce obiettivi civili" - Il ministro della Difesa nell'aula della Camera per un'informativa sugli aiuti militari a Kiev: "Evitiamo pace apparente e fragile, costruita sull'ingiustizia" ... today.it
Ucraina, Crosetto "Mosca finge apertura ma negoziato non decolla" - "Si consuma il dramma di un negoziato che non decolla: l'unica realmente disponibile da discutere finora è stata l'Ucraina, dall'altra parte, la Russia finge apertura. laprovinciacr.it
Il Mattino di Basilicata. . VIDEO #Trump fa business anche sull' #Iran . Strade sicure, #Salvini investe #Crosetto . #ReferendumGiustizia , via libera da #Mattarella . Sulla nostra #primapagina di oggi, #14gennaio 2026, nella #rassegnastampa di RaiNews #Rai facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.