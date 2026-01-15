Crosetto | La Russia finge un' apertura alla pace ma colpisce obiettivi civili

Il ministro Crosetto sottolinea come, nonostante i tentativi di dialogo, la Russia continui a colpire obiettivi civili, evidenziando una mancanza di reale volontà di pace. In questa fase di transizione, l’unica parte disposta a negoziare sembra essere l’Ucraina, mentre la Russia appare interessata solo a mostrare un’apparente apertura senza un concreto impegno verso un accordo.

"Viviamo una fase delicata, di transizione, segnata da contatti ma l'unica disponibile a sottoscrivere un accordo è l'Ucraina, la Russia finge solo apertura". Così ha parlato, nell'aula della Camera per un'informativa sugli aiuti militari a Kiev, il ministro della Difesa Guido Crosetto.

