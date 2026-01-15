Ucraina Crosetto alla Camera | Nessun segnale di apertura dalla Russia sostegno a Kiev continua
Il ministro Crosetto ha confermato alla Camera che, nonostante l’assenza di segnali di apertura da parte della Russia, l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina. Il governo ha approvato un decreto legge per garantire la continuità degli impegni presi fin dall’inizio del conflitto, mantenendo un approccio serio e coerente nel supporto a Kiev.
“Il decreto legge approvato dal governo garantisce continuità ad un impegno che l’Italia ha assunto con serietà e coerenza fin dal primo giorno dell’aggressione russa all’ Ucraina. E lo facciamo in una fase delicata, che molti definiscono di transizione. Segnata dal moltiplicarsi di contatti e segnali di una possibile apertura negoziale che tutti auspichiamo. La prospettiva di una pace stabile e duratura ci vede non solo favorevoli ma attivi e partecipi in prima persona come Nazione. Quando si parla di pace il pericolo maggiore è scambiare un desiderio per la realtà. La pace non arriva perché la invochiamo, la invochiamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Ucraina, Spagna continua la guerra alla Russia e annuncia nuovo pacchetto di aiuti a Kiev per € 817mln: 615 destinati alle armi e alla difesa aerea
Leggi anche: Consiglio Supremo Difesa conferma "pieno sostegno italiano" a Gaza e Ucraina: "Nuovo pacchetto aiuti militari a Kiev, dalla Russia? Minacce ibride"
Aiuti all'Ucraina, raggiunta l'intesa: sì della Lega alla mozione unitaria del centrodestra; GIORGIA MELONI CONFERENZA STAMPA 2026/ Diretta video: “nessun attacco USA in Groenlandia, UE parli con Putin”.
Crosetto alla Camera: “Sostenere Kiev non è prolungare la guerra”. Banchi semivuoti della Lega - Le comunicazioni del ministro della Difesa sul decreto legge: “Un arretramento del supporto non porterebbe alla pace, al contrario favorirebbe un'ulteriore ... repubblica.it
Ucraina: Quartapelle posta foto banchi governo in aula, 'e la Lega dov'è?' - "Iniziano le comunicazioni del ministro Crosetto sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina. iltempo.it
Ucraina, Crosetto: «Pace non arriva perché la invochiamo ma si costruisce» - Il ministro della Difesa è intervenuto nella mattinata di giovedì 15 gennaio alla camera per comunicazioni sull’Ucraina. msn.com
Il centrodestra prova a limare le differenze per arrivare a una mozione unitaria (senza la parola "militari") sulla relazione di Crosetto di domani. Ma in vista del voto sul dl Ucraina, il vicesegretario della Lega guida la fronda del "no" e agita ancora le acque dell facebook
Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento dopo le comunicazioni di Crosetto: “Aiuti militari, ma rafforzare quelli civili e informare le Camere”. Mediazione con la Lega x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.