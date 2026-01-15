Il ministro Crosetto ha confermato alla Camera che, nonostante l’assenza di segnali di apertura da parte della Russia, l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina. Il governo ha approvato un decreto legge per garantire la continuità degli impegni presi fin dall’inizio del conflitto, mantenendo un approccio serio e coerente nel supporto a Kiev.

“Il decreto legge approvato dal governo garantisce continuità ad un impegno che l’Italia ha assunto con serietà e coerenza fin dal primo giorno dell’aggressione russa all’ Ucraina. E lo facciamo in una fase delicata, che molti definiscono di transizione. Segnata dal moltiplicarsi di contatti e segnali di una possibile apertura negoziale che tutti auspichiamo. La prospettiva di una pace stabile e duratura ci vede non solo favorevoli ma attivi e partecipi in prima persona come Nazione. Quando si parla di pace il pericolo maggiore è scambiare un desiderio per la realtà. La pace non arriva perché la invochiamo, la invochiamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Crosetto alla Camera: “Nessun segnale di apertura dalla Russia, sostegno a Kiev continua”

Leggi anche: Ucraina, Spagna continua la guerra alla Russia e annuncia nuovo pacchetto di aiuti a Kiev per € 817mln: 615 destinati alle armi e alla difesa aerea

Leggi anche: Consiglio Supremo Difesa conferma "pieno sostegno italiano" a Gaza e Ucraina: "Nuovo pacchetto aiuti militari a Kiev, dalla Russia? Minacce ibride"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Aiuti all'Ucraina, raggiunta l'intesa: sì della Lega alla mozione unitaria del centrodestra; GIORGIA MELONI CONFERENZA STAMPA 2026/ Diretta video: “nessun attacco USA in Groenlandia, UE parli con Putin”.

Crosetto alla Camera: “Sostenere Kiev non è prolungare la guerra”. Banchi semivuoti della Lega - Le comunicazioni del ministro della Difesa sul decreto legge: “Un arretramento del supporto non porterebbe alla pace, al contrario favorirebbe un'ulteriore ... repubblica.it