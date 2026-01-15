Crolla una palazzina nell' Aretino | tre feriti di cui due gravi

Nella zona alle porte di Arezzo, una palazzina è crollata a seguito di un'esplosione, causando tre feriti, di cui due in condizioni gravi. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha provocato danni significativi alla struttura. Le autorità stanno accertando le cause dell'accaduto e garantendo la sicurezza nella zona.

AGI - E' di 3 feriti di cui 2 gravi il bilancio dell' esplosione di una palazzina alle porte di Arezzo. La struttura era di due piani. L'evento ha causato il crollo parziale della struttura e lo sviluppo di un incendio che è stato estinto dal personale dei vigili del fuoco. E' successo intorno alle 17,20 circa, in località ' Il Matto ' alle porte della città. Risultano alcune persone ferite, già affidate alle cure dei sanitari del 118. Tra queste una donna in gravi condizioni e un uomo che è stato soccorso e trasportato anche lui all' ospedale San Donato di Arezzo. Una terza persona, una donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata proiettata dall'esplosione all'esterno della palazzina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crolla una palazzina nell'Aretino: tre feriti, di cui due gravi Leggi anche: Crolla una palazzina nell'Aretino: si cercano dispersi sotto le macerie Leggi anche: Esplosione in una palazzina nel Torinese: due feriti di cui uno grave La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crolla il solaio nel vano scale, evacuato un palazzo in via Rizzeddu; Palazzo crollato a Bari, al via incidente probatorio in cratere edificio; Arezzo capitale dell'oro, Vicenza cresce, Milano crolla: si ridisegna la mappa del potere. Affari per miliardi di euro; Casa crolla dopo un'esplosione: morti marito, moglie e il figlio di sei anni. Crolla palazzina nell'Aretino, si cercano dispersi - E' successo intorno alle 17,20, in località 'Il Matto', alle porte della città. msn.com

Crolla palazzina nell'Aretino, ci sarebbero feriti e persone intrappolate - Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze ... tg24.sky.it

Crolla una palazzina nell'Aretino: si cercano dispersi sotto le macerie - E'' successo intorno alle 17,20 circa, in località 'Il Matto' alle porte della città. msn.com

A Bisignano (Cosenza) una palazzina è parzialmente crollata dopo l’esplosione di una bombola del gas. Ad avere la peggio sono state due donne residenti nello stabile: una, allettata al momento del fatto, è rimasta gravemente ustionata - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.