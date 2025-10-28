Spagna portavoce governo | Avanti fino a fine legislatura con il dialogo

La portavoce del governo spagnolo del premier Pedro Sanchez, Pilar Alegria, ha affermato che l’ esecutivo ha intenzione di andare avanti “fino al 2027, fino alla fine della legislatura” e che, come ha fatto “dal primo momento”, “lavorerà attraverso il dialogo e il consenso”. “Conviviamo con una pluralità parlamentare dalla scorsa legislatura”, “sempre ci sarà la mano tesa del governo”, ha detto Alegria in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dopo che ieri la direzione del partito indipendentista catalano Junts, di Carles Puigdemont, ha deciso di rompere l’accordo con il Psoe che ha portato all’investitura di Pedro Sanchez. 🔗 Leggi su Lapresse.it

