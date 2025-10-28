Arrivano le nuove lettere di licenziamento da Amazon | perché l'azienda vuole tagliare 14.000 posti
Il piano di Amazon si inserisce in una tendenza che sta coinvolgendo tutto il settore tecnologico: l'avanzata dell’intelligenza artificiale generativa. I licenziamenti potrebbero estendersi fino a 30.000 posizioni nei prossimi mesi, toccando diversi reparti, dai servizi cloud di AWS fino alle divisioni commerciali e logistiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
