Arrivano le nuove lettere di licenziamento da Amazon | perché l'azienda vuole tagliare 14.000 posti

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano di Amazon si inserisce in una tendenza che sta coinvolgendo tutto il settore tecnologico: l'avanzata dell’intelligenza artificiale generativa. I licenziamenti potrebbero estendersi fino a 30.000 posizioni nei prossimi mesi, toccando diversi reparti, dai servizi cloud di AWS fino alle divisioni commerciali e logistiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

arrivano nuove lettere licenziamentoArrivano le nuove lettere di licenziamento da Amazon: perché l’azienda vuole tagliare 14.000 posti - Il piano di Amazon si inserisce in una tendenza che sta coinvolgendo tutto il settore tecnologico: l'avanzata dell’intelligenza artificiale generativa ... Lo riporta fanpage.it

arrivano nuove lettere licenziamentoAmazon taglierà fino 30mila posti, le prime lettere di licenziamento via mail da domani - L’obiettivo della società è ridurre le spese e compensare le assunzioni effettuate durante il picco della domanda registrato durante la pandemia, secondo le ... Come scrive repubblica.it

arrivano nuove lettere licenziamentoAmazon, al via licenziamento di 14mila dipendenti. La lettera ai lavoratori: «90 giorni per trovare nuovo impiego» - Al via da oggi il piano di Amazon che dovrebbe portare per il momento al taglio di circa 14mila posti. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrivano Nuove Lettere Licenziamento