Crans-Montana il caso della cameriera morta I Moretti | Una sorellina La famiglia attacca | ?Falso la sfruttavano e non aveva un contratto
La famiglia di Cyane Panine, la giovane cameriera deceduta nell’incendio di Crans-Montana, chiede trasparenza e chiarimenti sulla vicenda. Dopo le dichiarazioni dei gestori del Constellation, i parenti respingono le affermazioni, affermando che Cyane era sfruttata e senza un regolare contratto. La famiglia definisce la ragazza come una “sorellina” e desidera fare luce su quanto accaduto, contrastando le ricostruzioni ufficiali.
La famiglia di Cyane Panine, la cameriera 24enne morta nell'incendio di Crans-Montana, vuole fare chiarezza e respinge con forza il racconto fornito dai gestori del Constellation dopo la. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti
Leggi anche: Crans-Montana, la cameriera 24enne morta tra le fiamme: Cyane ha trovato l'uscita di sicurezza chiusa a chiave. La famiglia: «Quante vittime per questo errore?»
Crans-Montana, Cyane Panine: la cameriera col casco vittima del rogo; Crans-Montana, domani famiglie delle vittime a Palazzo Chigi per coordinamento su fronte giudiziaria - Aggiornamento del 14 Gennaio delle ore 21:20; Crans-Montana, la famiglia difende la cameriera con il casco: “Cyane non ha colpe”; Cyane Panine morta a Crans-Montana, famiglia difende la cameriera col casco che non ha colpe per la strage.
Crans-Montana mistero della porta sbarrata svolta nel caso Cyane accuse choc dei genitori della cameriera - Montana, notte di Capodanno: nel pub Le Constellation l’incendio scoppia durante un servizio “ ... assodigitale.it
Cyane Panine morta a Crans-Montana, famiglia difende la cameriera col casco che "non ha colpe per la strage" - Cyane Panine è la cameriera del locale Le Constellation di Crans- virgilio.it
La misteriosa ragazza con il casco: chi è la cameriera che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana - Chi è la ragazza con il casco: il mistero della cameriera che, con un gesto improvviso, ha scatenato l’incendio che ha devastato Crans- notizie.it
È morto nel rogo della notte di Capodanno a Crans-Montana L’autopsia sul corpo del sedicenne romano morto nel rogo della notte di Capodanno ha iniziato a chiarire alcuni elementi cruciali facebook
Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.