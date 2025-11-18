Decarbonizzazione Enel deve essere equa nessun lavoratore deve essere lasciato indietro

Brindisireport.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il tavolo di confronto sulla riconversione e decarbonizzazione dell'area Enel di Brindisi, tenutosi ieri (17 novembre 2025) a Roma, ha registrato "alcuni segnali incoraggianti", ma lascia ancora aperte diverse questioni. Il segretario del territorio di Brindisi della Fim Cisl. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

