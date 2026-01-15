Costa Rica weeks before election hosts El Salvador President Bukele to inaugurate new mega-prison
A poche settimane dalle prossime elezioni, il Costa Rica ha ospitato il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, per l'inaugurazione di una nuova grande struttura penitenziaria. L'evento si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza e sulla gestione delle istituzioni carcerarie nella regione. Questa visita rappresenta un momento di rilievo nelle relazioni tra i due paesi, evidenziando l'importanza strategica delle politiche penitenziarie nel panorama centroamericano.
SAN JOSE, Jan 14 (Reuters) - El Salvador's President Nayib Bukele inaugurated a new maximum-security prison in nearby Costa Rica on Wednesday, less than three weeks befor.
