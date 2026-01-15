Costa Rica weeks before election hosts El Salvador President Bukele to inaugurate new mega-prison

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche settimane dalle prossime elezioni, il Costa Rica ha ospitato il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, per l'inaugurazione di una nuova grande struttura penitenziaria. L'evento si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza e sulla gestione delle istituzioni carcerarie nella regione. Questa visita rappresenta un momento di rilievo nelle relazioni tra i due paesi, evidenziando l'importanza strategica delle politiche penitenziarie nel panorama centroamericano.

SAN JOSE, Jan 14 (Reuters) - El Salvador’s President Nayib Bukele inaugurated a new maximum-security prison in nearby Costa Rica on Wednesday, less than three weeks befor. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

costa rica weeks before election hosts el salvador president bukele to inaugurate new mega prison

© Internazionale.it - Costa Rica, weeks before election, hosts El Salvador President Bukele to inaugurate new mega-prison

Leggi anche: La Costa Rica si schiera con El Salvador nella lotta al crimine organizzato

Leggi anche: Guerra a gang (e tatuaggi), crypto e Surf City: chi è Nayib Bukele, presidente di El Salvador

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Costa Rica, weeks before election, hosts El Salvador President Bukele to inaugurate new mega-prison.

costa rica weeks beforeCosta Rica, weeks before election, hosts El Salvador President Bukele to inaugurate new mega-prison - security prison in nearby Costa Rica on Wednesday, less than three weeks before Costa Ricans elect a new president in an election that ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.