Guerra a gang e tatuaggi crypto e Surf City | chi è Nayib Bukele presidente di El Salvador

Nayib Bukele sembra uscito da un romanzo politico scritto su X, ma la sua storia è più reale. Sull'ex Twitter, infatti, si definisce " Philosopher King " con quasi 8 milioni di follower. Nato a San Salvador nel 1981, figlio di un imprenditore di origini palestinesi — Armando Bukele Kattán, musulmano e influente nella comunità araba del Paese — e di una madre cattolica, Olga Marina Ortez, ha iniziato la carriera nella pubblicità. Si capisce: ogni gesto da presidente sembra studiato come una campagna d’immagine. Dopo essere stato sindaco di Nuevo Cuscatlán e poi di San Salvador, Bukele nel 2019 è diventato il primo presidente di El Salvador a non provenire dai partiti storici che si erano alternati dopo la guerra civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guerra a gang (e tatuaggi), crypto e Surf City: chi è Nayib Bukele, presidente di El Salvador

News recenti che potrebbero piacerti

Musica “trap“, droga, armi da guerra: c’era la «167 Gang», gruppo musicale di Malnate, secondo la Procura di Varese, dietro lo spaccio nei boschi nei dintorni di Varese col frontman del gruppo Mattia Oliverio e un altro componente, Maicol Traetta, finito in car - facebook.com Vai su Facebook

Guerra a gang (e tatuaggi), crypto e Surf City: chi è Nayib Bukele, presidente di El Salvador - Leader pop e autoritario, ha trasformato il Paese con arresti di massa, culto personale e marketing digitale. Scrive ilgiornale.it

DUROV/ La quarta “guerra crypto” che ha messo Telegram nel mirino di alcuni governi - Ecco perché il design programmatico di Telegram ha messo la creatura di Durov al centro dell'ultima guerra per il controllo delle informazioni L’arresto in Francia di Pavel Valeryevich Durov, ... Secondo ilsussidiario.net