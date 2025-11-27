milano cortina 2026 per lara gut rottura del crociato e addio olimpiade

Brutto colpo per lo sci mondiale: Lara Gut-Behrami dovrà saltare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa svizzera si era infortunata durante un allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Gli esami hanno confermato una grave lesione al ginocchio sinistro: rottura del legamento crociato, danni al collaterale mediale e al menisco. L’operazione è già programmata nei prossimi giorni e la stagione è ufficialmente finita. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

