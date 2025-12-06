Controlli in Bolognina e stazione Arresto e denunce dei carabinieri

Era al bar del Katia Bertasi, con un coltello in tasca e un ordine di espulsione sul groppone. L'uomo, un senegalese di 39 anni, è stato intercettato l'altro giorno dai carabinieri della stazione Navile, impegnati in un servizio di controllo del territorio assieme ai colleghi delle Sio. Lo straniero, volto noto della Bolognina, è stato immediatamente riconosciuto dai militari visto che era anche sottoposto a un ordine di allontanamento del prefetto, legato alle misure previste per le 'zone rosse'. Così i carabinieri, costantemente impegnati nella zona di via Fioravanti con la 'stazione mobile' anche per raccogliere denunce e segnalazioni da parte dei cittadini, hanno deciso di controllarlo.

