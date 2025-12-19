La sala consiliare si anima di entusiasmo e speranza, con studenti pronti a rappresentare le loro comunità. Il passaggio di consegne tra il consiglio uscente e quello nuovo segna un momento di crescita e impegno per i giovani, simbolo di un futuro partecipativo e consapevole. Un'occasione speciale di confronto e di formazione, che rafforza il senso di responsabilità e il valore del protagonismo giovanile.

Si rinnova il consiglio dei ragazzi

Un bel colpo d’occhio vedere la sala consiliare gremita di alunni delle classi quarte e quinte della primaria e delle prime e seconde classi delle medie in occasione del passaggio di consegne tra il consiglio comunale dei bambini e ragazzi uscente (ai quali è stato consegnato un attestato e un piccolo omaggio in ricordo di questa esperienza) e quello che si è insediato per il prossimo biennio. Ad accogliere gli studenti il presidente del consiglio comunale, Diego Tofoni, il sindaco Massimiliano Ciarpella e la giunta. Un avvicendamento nei bambini e ragazzi eletti dai propri coetanei a rappresentare le istanze del mondo delle giovanissime generazioni agli amministratori comunali, in cui sono stati toccati diversi temi, spaziando dall’ ambiente alle problematiche giovanili, alla cura delle scuole e dei parchi pubblici, alle iniziative culturali e aggregative attente all’infanzia e all’adolescenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

