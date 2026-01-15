Bruno Mars torna in Italia con un concerto a San Siro il 14 luglio 2026, segnando la sua unica tappa italiana del nuovo The Romantic Tour. Dopo nove anni, il cantante statunitense ripropone dal vivo i suoi brani più celebri. Di seguito, trovi tutte le informazioni utili sui biglietti, prezzi e modalità di acquisto per assistere a questo evento.

Bruno Mars torna finalmente in Italia. Dopo nove anni di assenza, il cantautore statunitense si esibirà martedì 14 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano, unica data italiana del suo nuovo The Romantic Tour. Oggi prende il via la vendita dei biglietti, con una fase di prevendita dedicata ai fan registrati. Il tour accompagnerà l’uscita del nuovo album The Romantic, atteso per il 27 febbraio 2026, e segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, che non si esibiva nel nostro Paese dal 2017, ai tempi del 24K Magic World Tour. Il The Romantic Tour toccherà circa 40 città tra Nord America, Europa e Regno Unito. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Concerto di Bruno Mars a San Siro: scatta la corsa ai biglietti. Prezzi e info utili

Leggi anche: Concerto Bruno Mars a San Siro, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bruno Mars torna in Italia, l'unica data a San Siro il 14 luglio 2026; Bruno Mars torna in Italia nel 2026: info e biglietti | Ticketmaster; Bruno Mars farà un unico concerto in Italia, a San Siro: tutte le info sulla vendita dei biglietti; Concerti Bruno Mars a San Siro, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli.

Concerto di Bruno Mars a San Siro: scatta la corsa ai biglietti. Prezzi e info utili - Dopo nove anni di assenza, il cantautore statunitense si esibirà martedì 14 luglio 2026 allo stadio San Siro di ... funweek.it